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Газета.ру

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Axios: OpenAI раскрыла шесть инцидентов с ИИ моделями компании

Axios: OpenAI раскрыла шесть инцидентов с ИИ моделями компании

Американская компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, раскрыла информацию о шести инцидентах с ее моделями, в ходе которых они скрывали ошибки, запрашивали несанкционированные учетные данные, загружали файлы в Интернет или общались в изолированных учебных средах.

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