Axios: OpenAI раскрыла шесть инцидентов с ИИ моделями компании

Американская компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, раскрыла информацию о шести инцидентах с ее моделями, в ходе которых они скрывали ошибки, запрашивали несанкционированные учетные данные, загружали файлы в Интернет или общались в изолированных учебных средах.