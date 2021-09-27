Запад не согласен на мир и стабильность в Мали. Голос Мордора

Ох, какая знатная истерика разгорается по поводу того, что в очередной африканской стране, а именно в Мали, могут появиться российские военные инструкторы, которые будут помогать местной армии бороться с терроризмом! А ситуация в Мали очень сложная.
Ох, какая знатная истерика разгорается по поводу того, что в очередной африканской стране, а именно в Мали, могут появиться российские военные инструкторы, которые будут помогать местной армии бороться с терроризмом! А ситуация в Мали очень сложная.
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