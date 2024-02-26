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Срочно! В станице Динской эвакуируют детей: что известно?

Срочно! В станице Динской эвакуируют детей: что известно?

Всех детей и педагогов эвакуировали из здания. Причина возгорания пока не известна и уточняется. Очевидцы  рассказывают,  что пожар начался в 44 кабинете и полностью распространился по третьему этажу  Подробности уточняются.

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