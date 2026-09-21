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Царьград

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Замороженные помидоры: сохраняйте вкус без консервантов всю зиму

Замороженные помидоры: сохраняйте вкус без консервантов всю зиму

Замороженные помидоры подходят для блюд, таких как борщ, щи и кетчуп, но не для салатов. Их вкус без консервантов сохраняется свежим всю зиму.

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