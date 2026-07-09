RS: Решение о передаче Киеву лицензии на Patriot может остаться не реализованным

Новости внутренней и внешней политики в России

Попытка главы американского государства Дональда Трампа укрепить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав лицензию на производство ракет Patriot, может оказаться неэффективной и даже негативно сказаться на самом Вашингтоне.