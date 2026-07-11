В ГД выступили за выходной 1 сентября для мам и пап

Сейчас родителям нередко приходится брать отгул за свой счет или вычитать день из отпуска Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, в интервью РИА Новости выступил с инициативой сделать 1 сентября выходным днем для родителей, чьи дети идут в первый класс.
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