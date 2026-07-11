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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В ГД выступили за выходной 1 сентября для мам и пап

В ГД выступили за выходной 1 сентября для мам и пап

Сейчас родителям нередко приходится брать отгул за свой счет или вычитать день из отпуска Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, в интервью РИА Новости выступил с инициативой сделать 1 сентября выходным днем для родителей, чьи дети идут в первый класс.

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