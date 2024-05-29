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ЕСПЧ начал дело против Украины по факту пыток военнопленного из Донецка

ЕСПЧ начал дело против Украины по факту пыток военнопленного из Донецка

Украинские силовики требовали от дочери попавшего к ним в плен Дениса Резникова фотографий военных объектов, обещая в обмен, что перестанут издеваться над пленнымС сайта РИА Новости, предоставлено Ириной Вихоревой.

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