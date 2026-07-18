Russia Expresses Alarm Over Deepening NATO-South Korea Ties Moscow and Pyongyang have quite obviously deepened their relations in unprecedented ways over the past years since the Ukraine war began, and this has been most on display with the transfer of thousands of North Korean troops in support of Russian forces, and DPRK soldiers even losing their lives while fighting Ukraine.
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