В сети появилось видео поисков потерявшегося в Мангуте ребёнка

В сети появилось видео поисков 5-летнего мальчика, который исчез в селе Мангут. В попытке найти своего сына, мать мальчика обратилась к нему через громкоговорители, сообщается в Telegram-канале Babr Mash.
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