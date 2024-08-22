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В сети появилось видео поисков потерявшегося в Мангуте ребёнка

В сети появилось видео поисков потерявшегося в Мангуте ребёнка

В сети появилось видео поисков 5-летнего мальчика, который исчез в селе Мангут. В попытке найти своего сына, мать мальчика обратилась к нему через громкоговорители, сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

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