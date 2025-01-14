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Уезжайте: Главу Мытищ выгоняют из России после вручения сертификата на квартиру многодетной семье

Уезжайте: Главу Мытищ выгоняют из России после вручения сертификата на квартиру многодетной семье

Глава администрации Мытищ Юлия Купецкая вместе с пресс-службой прямо сейчас активно чистят соцсети от негативных комментариев, которые обрушились на чиновницу после того, как она вручила сертификат на квартиру многодетной семье, что недавно переехала из Серпухова в Мытищи.

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
Где лично ты был в 1991 году? Почему иы и подобные тогда не встали на защиту СССР и советской власти? СТРУСИЛИ?!!! Почему вы все - фанаты совка - сегодня живете в капиталистической России под Царскими Триколором и Двуглавым Орлом, где Николай Второй с Семьей причислены к Лику Святы - и ничего не делаете? Чет я вас на баррикадах не вижу!!! Так кто вы? Правильно - вы тупые, никчемные, гнилые, трусливые приспособленцы! А поговаривают что приспособленцы - хуже п&quot;&quot;дорасов!😜
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2 мин.
Владимир Витковский
... мыколка, ты о чем? Ципсошникам здесь не место, одного чмошника хватает...
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2 мин.
ВВ
Владимир Витковский
... белый пушистый зверек к тебе и мыколке уже побежал!!!
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1 мин.

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