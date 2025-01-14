Уезжайте: Главу Мытищ выгоняют из России после вручения сертификата на квартиру многодетной семье

Aleksandr Sobolev

Где лично ты был в 1991 году? Почему иы и подобные тогда не встали на защиту СССР и советской власти? СТРУСИЛИ?!!! Почему вы все - фанаты совка - сегодня живете в капиталистической России под Царскими Триколором и Двуглавым Орлом, где Николай Второй с Семьей причислены к Лику Святы - и ничего не делаете? Чет я вас на баррикадах не вижу!!! Так кто вы? Правильно - вы тупые, никчемные, гнилые, трусливые приспособленцы! А поговаривают что приспособленцы - хуже п""дорасов!😜