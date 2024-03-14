Члены первичной организации ГУО ´Детский сад №60 г.Бобруйска´ РОО ´Белая Русь´ вместе с детьми посетили образовательный центр...

´Самое дорогое у человека - это жизнь´Н. А. ОстровскийФормирование основ безопасности и жизнедеятельности детей является актуальной и значимой проблемой, поскольку обусловлена объективной необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими опыта безопасного поведения в бытуЧлены первичной организации ГУО ´Детский .