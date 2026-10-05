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Министр финансов РФ подтвердил достижение МРОТ в 35 000 рублей к 2030 году

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации подтвердил, что поручение президента Владимира Путина по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 000 рублей к 2030 году будет выполнено.

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