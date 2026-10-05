Министр финансов РФ подтвердил достижение МРОТ в 35 000 рублей к 2030 году

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации подтвердил, что поручение президента Владимира Путина по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 000 рублей к 2030 году будет выполнено.