Палата представителей США не будет рассматривать документ о помощи Украине, разрабатываемый сенатом

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что его коллеги-конгрессмены не намерены обсуждать документ по дополнительному финансированию, включая помощь Украине и Израилю, а также усиление охраны южной границы, который сенат подготовит во время рождественских каникул.