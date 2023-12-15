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Русская весна

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Палата представителей США не будет рассматривать документ о помощи Украине, разрабатываемый сенатом

Палата представителей США не будет рассматривать документ о помощи Украине, разрабатываемый сенатом

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что его коллеги-конгрессмены не намерены обсуждать документ по дополнительному финансированию, включая помощь Украине и Израилю, а также усиление охраны южной границы, который сенат подготовит во время рождественских каникул.

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