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За рулем

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Россия vs НАТО – битва бронемобилей

Россия vs НАТО – битва бронемобилей

Боевые машины, о которых пойдет речь, по своей сути – грузовики в тяжелых доспехах. Данный вид колесной военной техники появился за рубежом под названием mine resistant ambush protected, или сокращенно MRAP, то есть стойкие к минам, защищенные от засад.

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