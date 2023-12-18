Кто на самом деле отпустил Чубайса, и почему Путин не стал отвечать на этот вопрос на Прямой линии

Елена Киршанская

Отпустил и правильно сделал. Теперь так может сделать любой - сдай явки, пороли , оружие и на выход. Чубайс как наглядная агитация - не трогай нас и мы тебя не тронем. Хотел жить как на западе - живи. А захотят сделать из тебя "березовского" - уж мы и не виноваты. Заодно и сигнал иностранцам - нас больше не интересует информация о том, кто из вас чем тут в России владеет. Теперь мы все вернем обратно если собственник не объявится. Вежливость закончилась. ну и само собой, не стоит надеяться что кого-то из "элитных" накажут за вину перед страной и народом.Теперь у нас как и везде и всегда - страна это "элита". Их интересы и запросы.