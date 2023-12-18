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Кто на самом деле отпустил Чубайса, и почему Путин не стал отвечать на этот вопрос на Прямой линии

Кто на самом деле отпустил Чубайса, и почему Путин не стал отвечать на этот вопрос на Прямой линии

Интересная жизнь с Vera Star Как многие наверняка заметили, в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным прошедшей на днях, на экраны установленные в зале выводились вопросы, задаваемые россиянами президенту РФ, посредством СМС.

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Комментарии
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Елена Киршанская
Отпустил и правильно сделал. Теперь так  может сделать любой - сдай явки, пороли , оружие и на выход. Чубайс как наглядная агитация - не трогай нас и мы тебя не тронем. Хотел жить как на западе - живи. А захотят сделать из тебя &quot;березовского&quot; - уж мы и не виноваты. Заодно и сигнал иностранцам - нас больше не интересует информация о том,  кто из вас  чем тут в России владеет. Теперь  мы все вернем обратно если собственник не объявится. Вежливость закончилась. ну и само собой, не стоит надеяться что кого-то из &quot;элитных&quot; накажут за вину перед страной и народом.Теперь у нас как и везде и всегда - страна это &quot;элита&quot;. Их интересы и запросы.
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3 час.
Виктор Александров
Наверняка Чубайс заранее переправил на Запад убойный компромат, поэтому не отпустить его было невозможно.
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3 час.
Аудрюс
Если бы Чубайс обладал убойным компроматом, то его не только бы не отпустили, а в лучшем случае жить ему пришлось под усиленным наблюдением, а в худшем.... То самолет упадет, то машина перевернется...
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2 час.

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