Российские туристы пожаловались на скучный отдых в Калининграде

Побывавшие в Калининградской области туристы поделились впечатлениями от отдыха в регионе. Некоторым из них хватило нескольких дней, чтобы быстро устать от достопримечательностей, многие остались далеко не в восторге от пребывания в регионе.
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