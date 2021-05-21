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Адама Траоре близок к продлению контракта с «Вулверхэмптоном»

Адама Траоре близок к продлению контракта с «Вулверхэмптоном»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре готов продлить контракт с клубом, сообщает Goal. По информации источника, 25-летний испанец подпишет новое долгосрочное соглашение с «волками», несмотря на интерес «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Барселоны».

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