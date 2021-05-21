Адама Траоре близок к продлению контракта с «Вулверхэмптоном»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре готов продлить контракт с клубом, сообщает Goal. По информации источника, 25-летний испанец подпишет новое долгосрочное соглашение с «волками», несмотря на интерес «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Барселоны».