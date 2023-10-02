Азербайджан готовит вторжение в армянский Сюник? Эксперт озвучил своё честное мнение

Андраник Ованнисян рассказал, действительно ли руководство Баку после взятия Карабаха может покуситься на один из регионов Армении29 сентября замминистра обороны Армении Арман Саргсян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.