Схему движения маршрута № 427 изменят в Иркутске

В связи с многочисленными обращениями жителей Марковского муниципального образования Иркутской области, состоялось выездное совещание заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ольги Золоторевой с участием представителей администрации муниципалитета.
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