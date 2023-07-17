«Знаем причину»: Песков прокомментировал теракт на Крымском мосту

Пятый каналПолитикаПодписаться«Знаем причину»: Песков прокомментировал теракт на Крымском мостуВ Кремле знают о причинах террористического акта на Крымском мосту, а также о том, кто стоит за этими действиями.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр СолодухоПросто массовые прыжки через красные линии и чо?Ответить18 час.САСергей АндросовА где генштаб преуспел? Надо не интриги плести, а делом заниматься, позорники. На противодроновые сети опять народ собирать будет, как с моторными лодками?Ответить15 час.
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