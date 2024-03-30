Что ты делаешь, Алла: названы обстоятельства, при которых Пугачеву могут признать иноагентом

Рассказываем об обстоятельствах, из-за которых Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом.Скандальная (в последнее время) певица Алла Пугачева оказалась под острым прожектором внимания в связи с тем, что все чаще стала вызывать гнев русских по отношению к ней.