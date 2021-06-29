В Архангельске чистка картофеля привела к убийству

44-летнего жителя Архангельска обвиняют в покушении на убийство.Следствием установлено, что 31 января 2021 года утром на улице Воронина в Архангельске пьяный обвиняемый бросил в голову 45-летней сожительницы нож, который не воткнулся, а упал на пол.