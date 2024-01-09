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Пробка на трассе М-4 «Дон»: почти сутки в сторону Ростова там стоят сотни автомобилистов

Пробка на трассе М-4 «Дон»: почти сутки в сторону Ростова там стоят сотни автомобилистов

Пробка растянулась на 10 километров. Виной всему сильные снегопады и крупная авария на этом участке. Аварии и проблемы на транспорте из-за погодных условий коснулись и пассажиров поездовСотни машин почти на сутки застряли в десятикилометровой пробке на трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова.

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