Пробка на трассе М-4 «Дон»: почти сутки в сторону Ростова там стоят сотни автомобилистов

Пробка растянулась на 10 километров. Виной всему сильные снегопады и крупная авария на этом участке. Аварии и проблемы на транспорте из-за погодных условий коснулись и пассажиров поездовСотни машин почти на сутки застряли в десятикилометровой пробке на трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова.