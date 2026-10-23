Женатые мужчины в среднем живут дольше холостых, а рожавшие женщины — дольше бездетных. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина, сообщает Life.
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