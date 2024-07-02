В Стерлитамаке один человек погиб и семь пострадали при взрыве газа в многоэтажке

Среди пострадавших двое — детиНа втором этаже многоквартирного дома в Стерлитамаке прогремел взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом, погиб один человек, семь пострадали, сообщает администрация города.
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