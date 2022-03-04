Левый берег

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Нелегальную рекламу оперативно убирают с автобусных остановок в Левобережном

Нелегальную рекламу оперативно убирают с автобусных остановок в Левобережном

pixabayПочти тысячу листовок и объявлений с нелегальной рекламой убрали на объектах транспортной инфраструктуры в Москве с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе Lепартамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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