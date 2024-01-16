Работников пермского оборонного завода ожидает массовое сокращение

Руководство не предложило сотрудникам ликвидированных предприятий других вакансий.Сотрудников одного из цехов оборонно-промышленного предприятия «ОДК-Пермские моторы» в Перми перестали пускать на территорию предприятия.
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