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Царьград

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Работников пермского оборонного завода ожидает массовое сокращение

Работников пермского оборонного завода ожидает массовое сокращение

Руководство не предложило сотрудникам ликвидированных предприятий других вакансий.Сотрудников одного из цехов оборонно-промышленного предприятия «ОДК-Пермские моторы» в Перми перестали пускать на территорию предприятия.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Неужто выпустили столько авиадвигателей, что хватит на много лет вперед?  Или очень скоро конец СВО, и уже никогда не потребуются  боевые самолеты? Чудны дела твои, Господи!
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19 час.

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