HELLDIVERS 2 Super Citizen Edition (Steam | RU+GLOBAL) https://gamesdb.ru/buy/3963427 – При оплате через ENOT банк...

HELLDIVERS 2 Super Citizen Edition (Steam | RU+GLOBAL)https://gamesdb.ru/buy/3963427 – При оплате через ENOT банковской картой отсутствует комиссия 0%!Активация: Steam Регион: РФ+ГЛОБАЛ✅ Поддерживаемые языки: в соответствии с указанными в Steam⚡ Моментальная доставка по электронной почте сразу после оплаты!Последняя линия нападения Галактики.