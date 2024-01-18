Стали известны подробности "секретного" заседания в президентуре

"Мы считаем, что это обычный процесс, чтобы обсудить приоритеты на 2024 год, чтобы улучшить координацию между фракцией большинства и президентом", - сказал депутат от PAS Раду Мариан о сегодняшней необъявленной встрече в президентуре.
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