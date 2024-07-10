Почему все армяне вызывают негатив: разбираем предрассудки

Avia.pro Рассказ подруги: Когда солнце начинает клониться к закату над бескрайними степями и горами Кавказа, наступает время для историй, которые нужно рассказывать с дерзостью и сарказмом, как если бы это был очередной эпизод дикого вестерна.
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