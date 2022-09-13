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Польша поставила Украине еще 40 дронов «Боевой товарищ»

Польша поставила Украине еще 40 дронов «Боевой товарищ»

Александр Сычев Дроны Warmate появились в польской армии несколько лет назад. Теперь в планах командования получить тысячу таких беспилотников, разработанных польской компанией WB Electronics и Военным институтом технологий вооружения в 2014 году.

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