Польша поставила Украине еще 40 дронов «Боевой товарищ»

Александр Сычев Дроны Warmate появились в польской армии несколько лет назад. Теперь в планах командования получить тысячу таких беспилотников, разработанных польской компанией WB Electronics и Военным институтом технологий вооружения в 2014 году.
Александр Сычев Дроны Warmate появились в польской армии несколько лет назад. Теперь в планах командования получить тысячу таких беспилотников, разработанных польской компанией WB Electronics и Военным институтом технологий вооружения в 2014 году.
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