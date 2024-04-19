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В Крыму полностью ликвидированы очереди в детские сады

В Крыму полностью ликвидированы очереди в детские сады

Возможно, Крым единственный регион России, продемонстрировавший такие показатели. «Полностью ликвидирована очередь в детские сады», - доложил глава Крыма Сергей Аксенов президенту Владимиру Путину на отчете по экономическому развитию региона 18 апреля 2024 года.

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