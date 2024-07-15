Опубликованы кадры ударов ФАБ по позициям ВСУ на фенольном заводе в Нью-Йорке (Новгородском)

На кадрах объективного контроля можно увидеть результаты прилетов ФАБ с УМПК по позициям ВСУ в Нью-Йорке (Новгородском).
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