Вице-президент НБА: «Возможных комбинаций в расписании НБА больше, чем атомов во вселенной. Мы прописываем более 3000 условий каждый год»

Вице-президент НБА по баскетбольной стратегии и развитию Эван Уош рассказал, как прописывают расписание лиги.
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