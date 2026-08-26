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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент НБА: «Возможных комбинаций в расписании НБА больше, чем атомов во вселенной. Мы прописываем более 3000 условий каждый год»

Вице-президент НБА по баскетбольной стратегии и развитию Эван Уош рассказал, как прописывают расписание лиги.

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