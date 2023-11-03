Миграционная ловушка: исламисты строят «параллельное государство»

Всех мастурбеков вместе с семьями вернуть в аулы, ужесточить миграционное законодательство и начать их принимать в качестве рабсилы , без права получения гражданства. Только за выдающиеся заслуги перед Россией мастурбек может быть принят в гражданство РФ

Юрий Пережогин

В чужой монастырь со своим уставом не приходят!!! Не было у бабы печали - купила себе порося (живя в человейнике на 8-м этаже без балкона и лоджии).Что-то у кого-то с мозгами большие проблемы, как у дуры-бабы.