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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Миграционная ловушка: исламисты строят «параллельное государство»

Миграционная ловушка: исламисты строят «параллельное государство»

Миграционная ловушка: исламисты строят «параллельное государство» Опрос ФАДН : более 43% мигрантов хотят жить по законам шариата Елена ПАНИНА МОСКВА, Институт РУССТРАТ.

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Комментарии
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Vitalich
Всех мастурбеков вместе с семьями вернуть в аулы, ужесточить миграционное законодательство и начать их принимать в качестве рабсилы , без права получения гражданства. Только за выдающиеся заслуги перед Россией мастурбек может быть принят в гражданство РФ
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2 д.
Авас Анекак
всех черножопых повесить вместе с работадателями
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2 д.
Юрий Пережогин
В чужой монастырь со своим уставом не приходят!!! Не было у бабы печали - купила себе порося (живя в человейнике на 8-м этаже без балкона и лоджии).Что-то у кого-то с мозгами большие проблемы, как у дуры-бабы.
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1 д.

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