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Двое взрослых и ребенок погибли в результате столкновения микроавтобуса и легковушки на трассе «Кола» в Карелии

Двое взрослых и ребенок погибли в результате столкновения микроавтобуса и легковушки на трассе «Кола» в Карелии

Поздним вечером, в 20:30 по московскому времени, 1 июня в шести километрах от поселка Пушной в Беломорском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

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