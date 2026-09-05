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Как заводили машины зимой в СССР: кипяток, эфир и свечи

Как заводили машины зимой в СССР: кипяток, эфир и свечи

Сегодня завести машину зимой проще простого: нажал кнопку на брелоке из дома — и садишься в уже теплый салон.

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