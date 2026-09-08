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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Римантас Григас отстранен до 2030 года после расследования дела о сексуальных домогательствах

ФИБА дисквалифицировала литовского тренера Римантаса Григаса на пять лет. Отсчет срока начался 27 октября 2025 года – в этот день специалист был временно отстранен от любой деятельности, связанной с баскетболом.

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