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Почему США опять не хотят признавать Мадуро президентом Венесуэлы

Почему США опять не хотят признавать Мадуро президентом Венесуэлы

США признали победителем прошедших в конце июля президентских выборов в Венесуэле не действующего президента Николаса Мадуро, а кандидата от оппозиционной «Единой платформы» бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

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