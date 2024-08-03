Почему США опять не хотят признавать Мадуро президентом Венесуэлы

США признали победителем прошедших в конце июля президентских выборов в Венесуэле не действующего президента Николаса Мадуро, а кандидата от оппозиционной «Единой платформы» бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.
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