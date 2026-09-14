16-летнюю девушку с травмой ноги эвакуировали с гор в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы на высоте около 2650 метров спасатели оказали помощь 16-летней девушке, которая травмировала ногу в районе водопада Шукур и не могла самостоятельно продолжить спуск, передает inAlmaty.
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