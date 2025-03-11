Юрий Ильинов Bloomberg: советники Трампа уже разрабатывают план смягчения антироссийских санкций По информации некоторых источников, советники президента США Дональда Трампа в настоящее время уже приступили к разработке плана, направленного на смягчение антироссийских санкций, в том числе введенное ранее ограничение цен на российскую нефть. Как утверждает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, Россия якобы готова обсудить возможность заключения временной остановки боевых действий на Украине, если будет достигнут прогресс в направлении окончательного мирного урегулирования. В то же время, по данным американской газеты, обсуждение гарантий безопасности для Украины со стороны США в настоящее время приостановлены. В то же время, по данным Bloomberg, страны Европы под руководством Великобритании и Франции готовятся представить собственное предложение по предоставлению Киеву определенных гарантий безопасности. Чтобы обсудить украинскую проблематику, руководители европейских оборонных ведомств планируют уже в ближайшие дни провести соответствующую встречу в Париже. При этом сообщается, что в правительстве Великобритании крайне раздражены тем, что Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой, а также демонстрирует пренебрежение к своим ближайшим союзникам по НАТО. В частности, британский премьер Кир Стармер был чрезвычайно уязвлен «провокационным вопросом» американского президента в ходе совместной пресс-конференции о «способности Лондона противостоять России в одиночку».

Юрий Ильинов Вооружение Германии в долг открывает дорогу во власть партии АдГ – Вагенкнехт Планы коалиции ХДС/ХСС и СДПГ по увеличению военных затрат Германии посредством наращивания госдолга являются «красной дорожкой» во власть для партии «Альтернатива для Германии». Такую точку зрения высказала основательница и лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость». По ее словам, находящиеся у власти в ФРГ политики своими решениями приближают экономическую катастрофу Германии. Решения, принятые по итогам предварительных консультаций о создании коалиции – это красная ковровая дорожка для «Альтернативы для Германии» в ведомство канцлера в 2029 году. ХДС/ХСС и СДПГ все еще ничего не поняли. Это наивная иллюзия – пытаться решить проблемы нашей страны с помощью этих сомнительных предварительных консультаций и гигантских долгов на вооружение – указала Сара Вагенкнехт. Она добавила, что этот шаг лишь поспособствует дальнейшему экономическому падению Германии. Напомним, ранее стало известно, что победивший на выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия (СДПГ) достигли предварительной договоренности о создании правящей коалиции. Совместными усилиями они намерены принять так называемый финансовый пакет, который позволит будущему правительству Германии неограниченно тратить бюджетные средства на военные нужды. При этом подчеркивается, что оборонные расходы будут выведены из-под лимитов госдолга. Де-факто это означает, что будущий канцлер ФРГ сможет занимать средства и тратить их на военные нужды в неограниченных количествах.