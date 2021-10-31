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Самым кассовым фильмом года в мире стал китайский блокбастер о войне с США

Самым кассовым фильмом года в мире стал китайский блокбастер о войне с США

Патриотический китайский блокбастер «Битва при Чосинском водохранилище» превзошёл китайскую же комедию «Привет, мама» по сборам, став самым кассовым фильмом в этом году, как в Китае, так и во всем мире, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

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