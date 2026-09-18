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Кухня и дом

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Террасная доска или плитка у бассейна: как выбрать покрытие без компромиссов

Террасная доска или плитка у бассейна: как выбрать покрытие без компромиссов

Рынок материалов для прибассейновых зон за последние годы изменился до неузнаваемости. То, что раньше казалось вечным спором между «тёплым, но недолговечным» и «надёжным, но холодным», сегодня превратилось в продуманную инженерную задачу с множеством решений.

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