На ПМЭФ оценили роль блогеров: «Важно создать информационный суверенитет»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня, ФедералПресс. На ПМЭФ-2023 участники секции «Новые инфлюенсеры России и борьба с фейками» обсудили роль блогеров в информационной безопасности страны и то, как государство может помочь людям отличать факты от фейков.