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На ПМЭФ оценили роль блогеров: «Важно создать информационный суверенитет»

На ПМЭФ оценили роль блогеров: «Важно создать информационный суверенитет»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня, ФедералПресс. На ПМЭФ-2023 участники секции «Новые инфлюенсеры России и борьба с фейками» обсудили роль блогеров в информационной безопасности страны и то, как государство может помочь людям отличать факты от фейков.

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