Предприятия ОПК Украины попросили власти не мобилизовывать работников

Критически важные для экономики Украины оборонные предприятия, имеющие право бронировать работников от мобилизации, попросили у руководства страны не призывать в ВСУ сотрудников во время сверки данных в ТЦК.
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