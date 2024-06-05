В Самарской области некорректно работают более 1300 теплосчетчиков

Более 1300 теплосчетчиков в организациях Самарской области работают некорректно. Энергетики напоминают, что основными причинами данной проблемы являются окончание межповерочного интервала, отсутствие отчета о периодической проверке специалистами технического контроля или техническая неисправность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии