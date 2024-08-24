Кеннеди: мирные переговоры по Украине весной 2022 года сорвал Байден

Роберт Кеннеди-младший, участвовавший в предвыборной гонке США в качестве независимого кандидата, заявил, что Борис Джонсон, занимавший в 2022 году пост премьер-министра Великобритании, сорвал по указу президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена переговоры между Россией и Украиной.