Сила в правде
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Сила в правде

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"Впервые за долгое время": Украинские военкоры сообщили о новом прорыве на фронте - скоро новый "мешок"

"Впервые за долгое время": Украинские военкоры сообщили о новом прорыве на фронте - скоро новый "мешок"

Фронт сдвинулся. По сообщениям украинских источников, русская армия впервые за долгое время продвинулась в районе Часова Яра - важного узла обороны на севере Донбасса.

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