В уральском городе 9-летний ребенок отправился в магазин и утонул в яме

НК

Наталья Котельникова

А у этих работничков такая система. Живу в Москве и не единожды обращалась по таким случаям. Однажды вообще напротив школы раскопали и оставили, а дети утром потемну ватагой в школу должны были идти, так меня ещё и обругали, что поздно вечером обращаюсь.