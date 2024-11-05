Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 700 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Получится, как с воробьями в Китае. Нарушится кормовой баланс.Учёные обнаружили...
  • АндрейБорков
    Как пел Владимир Семенович Высоцкий - ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ В ПРОСТЫЕ ЭТИ СТРОКИ.... Итак, маразм крепчает, евро-гейск...Стубб отверг возм...
  • АндрейБорков
    Все это ДЕЗИНФОРМАЦИЯ! Есть у Запада и силы и средства воевать с Россией руками укропитеков. Своими руками они воеват...DikGAZETE: у колл...

В уральском городе 9-летний ребенок отправился в магазин и утонул в яме

В уральском городе 9-летний ребенок отправился в магазин и утонул в яме

Делом заинтересовалась прокуратура.В Талице Свердловской области 9-летний ребенок отправился в магазин и утонул в яме, которую выкопали для протяжки газопровода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
А у этих работничков такая система. Живу в Москве и не единожды обращалась по таким случаям. Однажды вообще напротив школы раскопали и оставили, а дети утром потемну ватагой в школу должны были идти, так меня ещё и обругали, что поздно вечером обращаюсь.
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх