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РБК: размер страховых выплат после пожара в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» может достичь 30 млрд рублей

Размер страховых выплат после крупного пожара в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки» в Московской области может достичь 30 миллиардов рублей.

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